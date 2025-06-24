МЦД-4 стал первой цифровой линией с интервальным регулированием поездов

Он уточнил, что данная технология при регулировании движения ориентируется не на сигналы светофоров, а на сигналы от поездов. Исходя из расстояния между двумя составами система позволяет установить меньшие межпоездные интервалы без потери безопасности движения. Кроме того, система интервального регулирования устойчива к кибератакам.