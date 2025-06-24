В «Театре Гонзаги» кинопарка «Москино» сняли ключевые эпизоды военного фильма «Доктор Вера»

— Кинопарк «Москино» буквально спас мою картину. До последнего мы не могли найти важнейший объект: провинциальный театр, где немцы устраивают концерт. Мы пересмотрели очень много театров в Москве, Ярославле, Торжке и Твери, но мне ничего не подошло. У нас оставались три смены, и я уже била в набат, потому что объекта не было. И вот мне показали «Театр Гонзаги» в кинопарке. Это было идеальное попадание! Особенно порадовало, что наш съемочный день прошел в тепле и комфорте: за три зимних месяца мы сильно намерзлись в неотапливаемых помещениях. А тут и объект идеальный по внешнему виду, и комфорт, и тепло, и работать удобно. В «Театре Гонзаги» отличная акустика, меня хорошо слышали, — рассказала Мирохина.