Госдума приняла закон о требованиях к прохождению медосмотра водителями

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается направлять водителей автомобилей на медицинское обследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены.