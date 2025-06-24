Генпрокурор Швед заявил о снижении на треть уровня коррупции в Беларуси

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил о снижении на треть уровня коррупции в Беларуси, пишет БелТА.
Генпрокурор акцентировал внимание, что в стране в последние несколько лет уровень преступности коррупционной направленности снизился примерно на одну треть. По словам Шведа, в среднем выявляется чуть более 1000 преступлений, которые связаны с коррупцией.
Андрей Швед отметил, что в год к уголовной ответственности привлекаются от 820 до 850 должностных лиц. Генпрокурор заявил, что о самоуспокоении речи быть не может. Он заявил, что, несмотря на положительные тенденции, отдельные моменты в работе как госорганов, так и правоохранительного блока требуют координации и устранения.
Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет.
Кроме того, генпрокурор назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси.
Тем временем МВД и СК раскрыли аферу с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000.