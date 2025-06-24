Генпрокурор Швед заявил о снижении на треть уровня коррупции в Беларуси

Андрей Швед отметил, что в год к уголовной ответственности привлекаются от 820 до 850 должностных лиц. Генпрокурор заявил, что о самоуспокоении речи быть не может. Он заявил, что, несмотря на положительные тенденции, отдельные моменты в работе как госорганов, так и правоохранительного блока требуют координации и устранения.