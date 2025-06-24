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Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП

Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, за незаконное образование ИП физлицом будут предусмотрены штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок 240 часов либо лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от тяжести преступления.

Законом предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.