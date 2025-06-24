В госкаталог географических названий внесли самарские озера Лабаз и Брательники

Самарский Росреестр в 2025 году внес в каталог 7 новых названий. Об этом рассказали в управлении ведомства.
Теперь на карте самарского региона есть ЖД-станции Безенчук, Жигулевское море и разъезд Канал. Еще официальная география пополнилась озерами Лабаз и Брательники, а также урочища Сухонький.
При составлении перечня учитываются официальные справочники, документы Российской Федерации и СССР, различные реестры и списки.
Росреестр занимается не только присвоением географических названий, но и помогает в регистрации недвижимости.
Ранее мы писали о том, что в Самаре будет отреставрирован особняк Субботина-Шихобалова, который расположен на улице Алексея Толстого, 3. На его проект будет выделено 180 млн рублей.
Также, в историческом центре города должны передать в частные руки дом на Льва Толстого, 72. Он будет восстановлен инвестором.
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