Проведение ЕГЭ в Нижнем заинтересовало Мизулину и Рособрнадзор

Программа не работала около 40 минут, помощи сдающий так и не дождался.
Такую информацию опубликовала в своих социальных сетях глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она направила личное обращение в Рособрнадзор, где проверка с просмотром видеоматериалов с места сдачи ЕГЭ подтвердила нарушения.
Результат первой сдачи нижегородскому школьнику аннулировали. Он еще раз прошел испытание 19-го июня, в этот раз — успешно.
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