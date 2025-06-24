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Проведение ЕГЭ в Нижнем заинтересовало Мизулину и Рособрнадзор

Школьники из Нижнего Новгорода столкнулись с проблемами при сдаче Единого государственного экзамена по информатике.

Программа не работала около 40 минут, помощи сдающий так и не дождался.

Такую информацию опубликовала в своих социальных сетях глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она направила личное обращение в Рособрнадзор, где проверка с просмотром видеоматериалов с места сдачи ЕГЭ подтвердила нарушения.

Результат первой сдачи нижегородскому школьнику аннулировали. Он еще раз прошел испытание 19-го июня, в этот раз — успешно.

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