Музей Модерна в Самаре станет площадкой книжного фестиваля Ad Marginem

28 и 29 июня в самарском Музее Модерна пройдёт книжный фестиваль «По краям» (16+), организованный издательством Ad Marginem.
Гостей ждут книжная ярмарка, маркет локальных брендов, лекции, мастер-классы и встречи с переводчиками, редакторами, писателями и философами.
В программе — презентации книг о Волге и антропологии, паблик-токи о перформансе, лекции об импрессионизме, эстетике и кураторских практиках.
Среди спикеров — философ и издатель Александр Иванов, норвежский писатель Гейр Поллен, куратор арт-резиденции Третьяковки в Самаре Галина Зыбанова, а также самарские художники и исследователи.
Все события пройдут на площадке по адресу ул. Фрунзе, 159. Вход свободный. Расписание мероприятий можно узнать в телеграм-канале проекта.
Ранее мы писали, что гала-концерт (12+) с европейскими оперными звёздами завершит сезон Самарской филармонии 29 июня.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.