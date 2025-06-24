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Музей Модерна в Самаре станет площадкой книжного фестиваля Ad Marginem

28 и 29 июня в самарском Музее Модерна пройдёт книжный фестиваль «По краям» (16+), организованный издательством Ad Marginem.

28 и 29 июня в самарском Музее Модерна пройдёт книжный фестиваль «По краям» (16+), организованный издательством Ad Marginem.

Гостей ждут книжная ярмарка, маркет локальных брендов, лекции, мастер-классы и встречи с переводчиками, редакторами, писателями и философами.

В программе — презентации книг о Волге и антропологии, паблик-токи о перформансе, лекции об импрессионизме, эстетике и кураторских практиках.

Среди спикеров — философ и издатель Александр Иванов, норвежский писатель Гейр Поллен, куратор арт-резиденции Третьяковки в Самаре Галина Зыбанова, а также самарские художники и исследователи.

Все события пройдут на площадке по адресу ул. Фрунзе, 159. Вход свободный. Расписание мероприятий можно узнать в телеграм-канале проекта.

Ранее мы писали, что гала-концерт (12+) с европейскими оперными звёздами завершит сезон Самарской филармонии 29 июня.

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