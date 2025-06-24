Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск прибыл легендарный поезд из Северной Кореи впервые за 5 лет

Пока состав состоит всего из одного вагона.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, впервые за пять лет, в Омск прибыл поезд из одной из самых закрытых стран мира — КНДР. Состав следует по маршруту Пхеньян-Москва с остановкой в Омске. На данный момент поезд состоит всего из одного вагона, однако в планах железнодорожных властей — восстановление регулярного международного сообщения.

Маршрут между столицей Северной Кореи и Москвой протяженностью почти 10 тысяч километров занимает около восьми суток. Российские железнодорожные службы (РЖД) намерены сделать рейсы регулярными: дважды в месяц из Пхеньяна и столько же из Москвы.

Восстановление маршрута стало еще один шагом к дальнейшему укреплению культурных и торговых отношений между Россией и КНДР.

Ранее мы писали, что в Омске аварийно сел Superjet.