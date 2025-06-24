В Омск прибыл легендарный поезд из Северной Кореи впервые за 5 лет

Сегодня, впервые за пять лет, в Омск прибыл поезд из одной из самых закрытых стран мира — КНДР. Состав следует по маршруту Пхеньян-Москва с остановкой в Омске. На данный момент поезд состоит всего из одного вагона, однако в планах железнодорожных властей — восстановление регулярного международного сообщения.