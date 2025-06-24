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На Ростовскую область обрушится интенсивная магнитная буря

Магнитные перепады и бури ожидаются в Ростовской области 25 и 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

25 и 26 июня на Ростовскую область обрушится магнитная буря, в отдельные периоды она будет настолько интенсивной, что почти достигнет уровня G2 и Кр-индекса 6. Такой прогноз указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В среду магнитные возмущения начнутся около 6 часов утра. Примерно с 9 часов начнется буря, которая будет превышать уровень G1 и активно стремиться к средним значениям.

Ближе к 18 часам в среду влияние временно снизится, но снова возрастет после полуночи и продлится до 6 часов утра четверга. Потом магнитосфера начнет медленно приходить в свое обычное состояние.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время магнитных изменений рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

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