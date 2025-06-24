На Ростовскую область обрушится интенсивная магнитная буря

25 и 26 июня на Ростовскую область обрушится магнитная буря, в отдельные периоды она будет настолько интенсивной, что почти достигнет уровня G2 и Кр-индекса 6. Такой прогноз указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.