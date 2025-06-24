В Перми расселили еще два аварийных дома

В Перми завершилось расселение двух аварийных домов в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, сообщили в городском управлении жилищных отношений.
В аварийном многоквартирном доме на Уральской, 44 было четыре жилых помещения общей площадью 125,9 кв. метра, где жили 16 человек. В аварийном доме на Ольховской, 27 в 16 жилых помещениях общей площадью 672,7 кв. метра жили 33 человека. Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, в зависимости от формы собственности.
Кроме того, с этого года по муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей города Перми» ведётся расселение семи аварийных домов в разных районах столицы Прикамья. Это дома на улицах Карпинского, 76, Бородинской, 35, Красные Казармы, 17, Автозаводской, 28, 12-я линия, 20, 10-я линия, 31 и Двинской, 5. Управление жилищных отношений приглашает жителей этих домов для подписания договоров изъятия жилых помещений.