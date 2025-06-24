В Перми расселили еще два аварийных дома

В аварийном многоквартирном доме на Уральской, 44 было четыре жилых помещения общей площадью 125,9 кв. метра, где жили 16 человек. В аварийном доме на Ольховской, 27 в 16 жилых помещениях общей площадью 672,7 кв. метра жили 33 человека. Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, в зависимости от формы собственности.