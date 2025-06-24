Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20−25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет.