Омск преображается ко Дню молодежи-2025: на Соборной идут монтажные работы

Омск активно готовится к празднованию главного события года — Дня молодежи, который в 2025 году пройдет в городе в статусе Молодежной столицы России.
На Соборной площади продолжаются монтажные работы по установке праздничных конструкций. Организаторы мероприятия выбрали яркую и динамичную цветовую гамму, которая станет символом торжества. Фиолетовый и лимонный оттенки, популярные среди молодежи, задают тон оформлению главной площадки праздника.
Масштабное празднование Дня молодежи в Омске будет проходить три дня: с 27 по 29 июня. Горожан и гостей ждет насыщенная программа сразу на трех площадках: Соборной площади, площади Победы и Пешеходному Любинскому проспекту. Каждая из площадок предложит свои уникальные активности, объединяя развлечения, культуру и спорт.
Ожидается приезд гостей — хедлайнеров Дня молодежи — Егора Крида и JONY. Их концерты начнутся в 20:00 и закончатся в 23:00 в субботу, 28 июня.