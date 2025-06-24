Омск преображается ко Дню молодежи-2025: на Соборной идут монтажные работы

Масштабное празднование Дня молодежи в Омске будет проходить три дня: с 27 по 29 июня. Горожан и гостей ждет насыщенная программа сразу на трех площадках: Соборной площади, площади Победы и Пешеходному Любинскому проспекту. Каждая из площадок предложит свои уникальные активности, объединяя развлечения, культуру и спорт.