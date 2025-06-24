Прокурор запросил лидеру секты Виссариона 14 лет колонии

Прокуратура попросила новосибирский суд приговорить трех руководителей «Церкви последнего завета» («Община Виссариона») к лишению свободы сроком до 15 лет. В 1991 году они основали в Красноярском крае секту, где разрешили многоженство, мучили последователей голодом и вымогали деньги. Несколько их последователей скончались. Лидеров общины задержали в поселении «Город Солнца», силовики нашли там оружие, патроны и фаллоимитаторы.
24 июня в Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись прения по уголовному делу руководителей «Церкви последнего завета» («Общины Виссариона»), основанной в Красноярском крае в 1991 году.
Гособвинитель попросил судью назначить лидерам организации Сергею Торопу (известному также как Виссарион), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову наказание в виде лишения свободы, сообщила прокуратура Новосибирской области.
Как считает обвинение, Торопа следует отправить в исправительную колонию строгого режима на 14 лет, Редькина — на 13 лет, а Ведерникова — на 14 лет и 6 месяцев со штрафом в размере заработной платы за 2 года.
По данным прокуратуры, обвиняемые создали религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием, и руководили им, а также причинили средний и тяжкий вред здоровью последователей. Ведерникова, помимо этого, обвиняют в мошенничестве.
Прокуратура уточнила, что Тороп и Редькин с 1991 года, а также Ведерников с 24 января 2001 года и до момента их задержания в 2020-м причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью — шести человекам, и одному человеку — вред здоровью средней тяжести.
Ведомство попросило суд удовлетворить иски потерпевших о возмещении морального вреда на суммы от 5 до 20 млн рублей, включая иск новосибирской прокуратуры в интересах РФ на сумму свыше 5 млн рублей.
Также в ходе прений было предложено сохранить арест на имущество подсудимых. Дата вынесения приговора пока неизвестна.
Секта «Церковь последнего завета».
«Церковь последнего завета» основал в 1991 году бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом — «сыном Бога» и «новым Христом». К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.
В 1995 году последователи Торопа создали в Курагинском районе Красноярского края поселение, называемое «Городом Солнца». По оценкам сектоведа, президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, число адептов превышало 5 тысяч человек. Через некоторое время появились ячейки в США, Германии, Казахстане, Молдавии, Болгарии, Латвии и Белоруссии.
Уже в 1995-м курагинские милиционеры ~выявили факты смерти нескольких последователей Торопа~. Тогда же начали поступать сообщения о проблемах со здоровьем у многих адептов и различных манипуляциях с их имуществом.
Но лишь спустя 25 лет, 22 сентября 2020 года, Торопа, Редькина и Ведерникова задержали в Красноярском крае. В операции были задействованы автоматчики и вертолеты. Кроме того, на дорогах видели колонну из 50 автомобилей, в том числе с медицинскими работниками. Силовики увезли Торопа и Редькина на вертолете, Ведерникова — на автомобиле. Всех троих арестовали.
В ходе обысков у сектантов в «Городе Солнца» нашли резиновые фаллоимитаторы, огнестрельное оружие, а также патроны с порохом.
По обнародованной тогда версии следствия, Тороп, Редькин и Ведерников собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению вреда здоровью.
В декабре того же года Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество Торопа, Редькина и Ведерникова. Основанием для такого решения стали иски двоих потерпевших на общую сумму 12 млн рублей. Под арест попали земельные участки, дома и транспортные средства лидеров общины.
«Верующих не нужно лечить».
Психолог Людмила из Новосибирска, которая провела в общине Виссариона 12 лет, рассказала Sib.fm, что некоторые из «проповедей» Торопа вызывали вопросы. Например, он призывал отказываться от медицинской помощи, поскольку «верующих не нужно лечить». Кроме того, по ее словам, многие дети в общине рождались больными, а потом умирали из-за голода. Психолог уточнила, что роды принимались именно в общине, а рожениц держали на строгой диете.
«Однажды одна роженица сказала ему: “У меня нет молока, потому что я не ем”. А он ответил: “Веры в тебе нет”, — добавила Людмила.
Одна из участниц секты в беседе с РИА Новости подтвердила факты младенческой смертности в общине.
«Кого-то в последний момент успевали доставить в реанимацию на вертолете», — отметила она.
Кроме того, Виссарион ~разрешил в общине многоженство~ — так называемые «треугольники».
«Такой привилегией обладали только мужчины. Женщины все это очень тяжело переживали: были нервные срывы, доходило до психозов», — добавила собеседница агентства.
Конец «Церкви последнего завета».
В октябре 2022 года Красноярский краевой суд, рассмотрев исковое требование прокуратуры, постановил ликвидировать «Церковь последнего завета» и исключить ее из ЕГРЮЛ. Прокуратура сообщила, что материалы организации содержат «доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи».
«В учении Виссариона допускается признание отклоняющегося от нормы поведения, стимулирование зависимого поведения, пренебрежение принятыми нормами брака», — подчеркивали в надзорном органе.
Кроме того, были установлены факты «причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества».
16 августа 2023-го Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе решение о ликвидации организации. Прокуратура в тот же день сообщила, что «незаконные строения» секты в Курагинском районе были демонтированы.