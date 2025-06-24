Прокурор запросил лидеру секты Виссариона 14 лет колонии

Психолог Людмила из Новосибирска, которая провела в общине Виссариона 12 лет, рассказала Sib.fm, что некоторые из «проповедей» Торопа вызывали вопросы. Например, он призывал отказываться от медицинской помощи, поскольку «верующих не нужно лечить». Кроме того, по ее словам, многие дети в общине рождались больными, а потом умирали из-за голода. Психолог уточнила, что роды принимались именно в общине, а рожениц держали на строгой диете.