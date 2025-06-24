Настольная игра по The Sims выходит уже летом

Во время партии игроки ходят по карте, посещают участки, получают карточки действий и знакомятся с другими персонажами- «симами». В игре представлены локации из разных частей серии. Каждый ход можно выбрать: пойти на участок или вернуться домой для восстановления потребностей. Есть возможность украсть карты у соперников, сбросить невыполнимые цели и поменять стратегию.