Настольная игра по The Sims выходит уже летом

Официальная настольная версия The Sims поступит в продажу 20 июля в США и 18 сентября в Великобритании. О проекте компании Goliath Games сообщил портал TheSimsClub. Игра рассчитана на 2−5 игроков старше 12 лет, одна партия занимает около 30−40 минут. Для победы нужно набрать восемь очков жизненных целей, выполняя задачи, собирая карточки действий и взаимодействуя с другими игроками.
Внутри коробки игроков ждут панель потребностей (с классическими слайдерами как в игре), карта Виллоу Крик, состоящая из 6 частей, более 100 карточек действий, карточки знаковых симов, локаций, целей и «дома», кубик-пламбоб, плашки-пламбобы с подставками для игроков.
Во время партии игроки ходят по карте, посещают участки, получают карточки действий и знакомятся с другими персонажами- «симами». В игре представлены локации из разных частей серии. Каждый ход можно выбрать: пойти на участок или вернуться домой для восстановления потребностей. Есть возможность украсть карты у соперников, сбросить невыполнимые цели и поменять стратегию.
Карточки жизненных целей определяют, за что начисляются очки. Например, если три карточки действий совпадают по интересам с целью, игрок получает 3 очка. Дружба со знаковыми симами приносит 1 очко. При желании правила можно адаптировать и изменить количество очков для победы.
Предзаказ уже открыт на площадке Amazon: коробка обойдется 19,99 долларов (то есть примерно в 1850 рублей). Пока нет информации, выйдет ли игра официально в России и других странах СНГ. Вопрос лицензии и локализации остается открытым.