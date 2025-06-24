Путин поддержал идею о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО

Президенту РФ Владимиру Путину предложили предоставить бойцам СВО право на бесплатное второе среднее специальное образование. С инициативой выступила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, эта мера поддержки особенно важна для тех военных, кто по состоянию здоровья и на фоне полученных ран не может вернуться к первой профессии.
Президент поддержал инициативу и полностью согласился с тем, что военным надо помогать адаптироваться к мирной жизни. Владимир Путин на личной встрече с омбудсменом поручил внести предложение как можно быстрее, поскольку государство обязано поддержать участников СВО.
Москалькова подчеркнула, что военнослужащие уже имеют льготы на поступление в вузы. Но для получивших диплом о среднем образовании участников СВО доступно только платное обучение в колледже. По этой причине для них важна возможность освоить новую профессию.
Напомним, в мае 2022 года президент подписал указ о специальной квоте для бойцов СВО и их родственников. Учебные заведения обязали закрепить за ними 10% от количества вакантных мест на специалитет и бакалавриат. Известно, что в 2023 году вузы приняли по квоте порядка 8,5 тысячи человек. В текущем году для бойцов СВО и их близких предусмотрели более 50 тысяч мест.