Путин поддержал идею о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО

Напомним, в мае 2022 года президент подписал указ о специальной квоте для бойцов СВО и их родственников. Учебные заведения обязали закрепить за ними 10% от количества вакантных мест на специалитет и бакалавриат. Известно, что в 2023 году вузы приняли по квоте порядка 8,5 тысячи человек. В текущем году для бойцов СВО и их близких предусмотрели более 50 тысяч мест.