Грядет реформация: в какие страны нельзя будет попасть с загранпаспортом старого типа

— Турция остается лояльной к туристам из России, поэтому допускает въезд по паспортам старого образца. Если же будут введены новые правила, это сильно ударит по их сфере туризма и скажется на общем экономическом положении. Потому, если Турция и решится ввести подобные меры, это произойдет в межсезонье (зимой), когда поток туристов будет не таким высоким, — считает Мельник.