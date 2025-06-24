Грядет реформация: в какие страны нельзя будет попасть с загранпаспортом старого типа

У российских туристов перестанут принимать загранпаспорта старого образца при въезде в некоторые страны. Такое правило уже действует во Франции, и вслед за ней другие европейские государства тоже могут усложнить условия путешествия для россиян. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие страны не будут принимать паспорта старого образца.
Почему могут не принять паспорт.
Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что заграничный паспорт старого образца могут не принять на таможне, потому что он не содержит в себе специального модуля с биометрическими данными владельца.
— В паспортах же нового образца (которые выдаются на 10 лет) этот модуль есть, что помогает идентифицировать владельца. Раньше сотрудник на таможне проверял паспорта через специальное устройство. С новыми паспортами такая процедура не нужна: достаточно приложить специальный чип-элемент, — пояснил Мельник.
В ближайшее время, предположил эксперт, пройдет реформация, и с большой вероятностью в России прекратят реализацию заграничных паспортов старого вида.
Где не будут принимать паспорт старого образца.
По словам собеседника «ВМ», новое правило не доставит неудобств россиянам с паспортами старого образца, потому что оно распространяется только на страны Евросоюза, среди них:
Литва;Эстония;Норвегия;Дания;Чехия;Франция.
В эти страны можно будет въехать только при наличии паспорта нового образца. А вот в Германии и в Испании пока еще принимают старые «загранники», отметил Мельник.
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Популярных курортов не коснется.
Однако любимых курортов россиян эта участь не коснется, успокоил Мельник. В частности, въехать по загранпаспорту любого образца можно в такие страны, как:
Турция;Египет;Тунис;Таиланд;Куба;Китай;ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты);Мексика.
— Турция остается лояльной к туристам из России, поэтому допускает въезд по паспортам старого образца. Если же будут введены новые правила, это сильно ударит по их сфере туризма и скажется на общем экономическом положении. Потому, если Турция и решится ввести подобные меры, это произойдет в межсезонье (зимой), когда поток туристов будет не таким высоким, — считает Мельник.
Между тем эксперт рассказал о самых востребованных маршрутах для путешествий. А также отметил, в какие страны российские туристы могут улететь не оформляя визу.