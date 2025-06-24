Белорусские туроператоры заявили о переносе экскурсий на лавандовые поля

Сообщается, что в последнее время экскурсии на лавандовые поля стали очень популярны. Так, на указанном направлении специализируются не менее десятка усадеб и фермерских хозяйств. В РСТО заметили, что в 2025 году цветение лаванды ожидалось в период с 25 июня по 20 июля, однако погода немного внесла коррективы.