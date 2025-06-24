Белорусские туроператоры заявили о переносе экскурсий на лавандовые поля. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.
Сообщается, что в последнее время экскурсии на лавандовые поля стали очень популярны. Так, на указанном направлении специализируются не менее десятка усадеб и фермерских хозяйств. В РСТО заметили, что в 2025 году цветение лаванды ожидалось в период с 25 июня по 20 июля, однако погода немного внесла коррективы.
«Запланированные на ближайшие выходные 28−29 июня экскурсии с посещением лавандовых полей могут не состояться», — уточнили в сообщении.
Подчеркивается, что экскурсии на лавандовые поля на большие выходные будут организованы.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.
Кстати, Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в Беларуси в июле 2025 года.
Вместе с тем белорусские турфирмы предупредили о клиенте, который забронировал номера в дорогом отеле, а потом требовал перевести ему деньги: «Я — Чебурашка. Я вас взломал».