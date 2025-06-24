В Китае создали нанотерапию для борьбы с раком

Эти структуры, как недавно обнаружили ученые, играют особенно важную роль в формировании метастазов рака и в подавлении иммунитета опухолью. Это соображение натолкнуло китайских биологов на идею проверить, как созданные ими наночастицы будут воздействовать на опухоли, склонные к развитию метастазов. Руководствуясь этой идеей, ученые ввели в тело мышей культуры клеток трех агрессивных вариаций рака груди и кожи, часто образующих метастазы в легких, и проследили за действием наночастиц на эти новообразования.