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Омская фирма не высадила кустарники и попала в реестр недобросовестных поставщиков

Подрядчик сорвал контракт, сославшись на заморозки.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба включила омскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение мупконтракта на озеленение. В региональном управлении ведомства уточнили, что подрядчик выиграл торги в феврале 2025 года. Свои обязательства не выполнил — до 18 апреля не высадил определенное количество кустарников.

«Заказчик неоднократно направлял через ЕИС претензии, установил новые сроки поставки, которые также были нарушены. Поставщик сообщил, что из-за заморозков кустарник померз, контракт он выполнить не может. Заказчик предложил предпринимателю купить саженцы в других питомниках, направил контакты, перечень требуемых к поставке по 1 этапу саженцев кустарников. Однако поставщик уведомил заказчика, что не сможет выполнить контракт», — говорится в сообщении.

Муниципалитет расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в ФАС. Компания пробудет в реестре недобросовестных исполнителей в течение двух лет.

Ранее «КП Омск» рассказала, что антимонопольная служба проверит стоимость воды и еды в омском аэропорту.