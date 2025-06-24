Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет

В Ингушетии за шесть лет сдали почти 20 социальных объектов-долгостроев.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 24 июн — РИА Новости. Власти Ингушетии за последние шесть лет ввели в эксплуатацию почти 20 социальных объектов-долгостроев, на это было потрачено больше 2,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«В Ингушетии с 2019 по 2025 год введено в эксплуатацию 19 объектов-долгостроев. Общий объем вложений составил более 2,3 миллиарда рублей, включая 900 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Создано более 2,5 тысячи мест в образовательных и медицинских учреждениях», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Среди завершенных объектов: четыре детских сада в Сагопши, Новом Реданте, Кантышево и Карабулаке, три школы в Карабулаке, Магасе и Назрани, поликлиника на 300 посещений в Сунже, психоневрологический диспансер в Плиево и коррекционная школа в Нижних Ачалуках.

Также достроены Дом культуры и выставочный центр в Сунже, музыкальная школа в Назрани, проведена реконструкция лагеря «Эрзи», увеличившая его вместимость с 300 до 500 мест. В жилищном секторе сданы четыре дома в Малгобеке, Южном и Новом Реданте.

«Несмотря на сложности прошлых лет, нам удалось завершить ключевые социальные объекты. Особое внимание уделялось прозрачности финансирования и контролю за подрядчиками. Благодаря поддержке федерального центра и привлечению внебюджетных средств мы смогли ввести в строй школы, больницы и детсады, которые ждали своего часа годами», — добавил глава региона.

Он отметил, что основными причинами многолетних задержек стали финансовые проблемы, которые привели к остановке строительства в 2018 году, коррупционные скандалы с подрядчиками детских садов, а также недостаток средств на оснащение объектов.

По словам Калиматова, в отношении руководителей ряда подрядных организаций возбуждены уголовные дела за хищения.