Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет

НАЛЬЧИК, 24 июн — РИА Новости. Власти Ингушетии за последние шесть лет ввели в эксплуатацию почти 20 социальных объектов-долгостроев, на это было потрачено больше 2,3 миллиарда рублей, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«В Ингушетии с 2019 по 2025 год введено в эксплуатацию 19 объектов-долгостроев. Общий объем вложений составил более 2,3 миллиарда рублей, включая 900 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Создано более 2,5 тысячи мест в образовательных и медицинских учреждениях», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Среди завершенных объектов: четыре детских сада в Сагопши, Новом Реданте, Кантышево и Карабулаке, три школы в Карабулаке, Магасе и Назрани, поликлиника на 300 посещений в Сунже, психоневрологический диспансер в Плиево и коррекционная школа в Нижних Ачалуках.
Также достроены Дом культуры и выставочный центр в Сунже, музыкальная школа в Назрани, проведена реконструкция лагеря «Эрзи», увеличившая его вместимость с 300 до 500 мест. В жилищном секторе сданы четыре дома в Малгобеке, Южном и Новом Реданте.
«Несмотря на сложности прошлых лет, нам удалось завершить ключевые социальные объекты. Особое внимание уделялось прозрачности финансирования и контролю за подрядчиками. Благодаря поддержке федерального центра и привлечению внебюджетных средств мы смогли ввести в строй школы, больницы и детсады, которые ждали своего часа годами», — добавил глава региона.
Он отметил, что основными причинами многолетних задержек стали финансовые проблемы, которые привели к остановке строительства в 2018 году, коррупционные скандалы с подрядчиками детских садов, а также недостаток средств на оснащение объектов.
По словам Калиматова, в отношении руководителей ряда подрядных организаций возбуждены уголовные дела за хищения.