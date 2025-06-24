Почти два десятка долгостроев ввели в эксплуатацию в Ингушетии за 6 лет

Среди завершенных объектов: четыре детских сада в Сагопши, Новом Реданте, Кантышево и Карабулаке, три школы в Карабулаке, Магасе и Назрани, поликлиника на 300 посещений в Сунже, психоневрологический диспансер в Плиево и коррекционная школа в Нижних Ачалуках.