6 лет на посту: главы Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников покинул должность

Павел Трапезников покинул пост главы администрации Мишкинского района, который занимал на протяжении шести лет. В своем прощальном обращении в социальных сетях он поблагодарил коллег и жителей за совместную работу и поддержку.
Трапезников отметил, что за время его руководства в районе было реализовано множество значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Он выразил благодарность за плодотворное сотрудничество всем, кто с ним работал, а также подчеркнул важность вклада каждого жителя в развитие территории.
Особые слова признательности бывший глава адресовал населению района за трудолюбие, преданность малой родине и сохранение традиций. Трапезников заверил, что будет с теплотой вспоминать этот период своей жизни, и выразил уверенность, что район продолжит динамично развиваться.
В завершение обращения он пожелал Мишкинскому району дальнейшего процветания и благополучия.
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