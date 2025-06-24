6 лет на посту: главы Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников покинул должность

Трапезников отметил, что за время его руководства в районе было реализовано множество значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Он выразил благодарность за плодотворное сотрудничество всем, кто с ним работал, а также подчеркнул важность вклада каждого жителя в развитие территории.