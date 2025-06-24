Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 лет на посту: главы Мишкинского района Башкирии Павел Трапезников покинул должность

Павел Трапезников ушел с поста главы Мишкинского района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Павел Трапезников покинул пост главы администрации Мишкинского района, который занимал на протяжении шести лет. В своем прощальном обращении в социальных сетях он поблагодарил коллег и жителей за совместную работу и поддержку.

Трапезников отметил, что за время его руководства в районе было реализовано множество значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Он выразил благодарность за плодотворное сотрудничество всем, кто с ним работал, а также подчеркнул важность вклада каждого жителя в развитие территории.

Особые слова признательности бывший глава адресовал населению района за трудолюбие, преданность малой родине и сохранение традиций. Трапезников заверил, что будет с теплотой вспоминать этот период своей жизни, и выразил уверенность, что район продолжит динамично развиваться.

В завершение обращения он пожелал Мишкинскому району дальнейшего процветания и благополучия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.