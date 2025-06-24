Имущество пассажирского предприятия № 8 в Омске вновь не смогли продать

Решение о ликвидации ПАТП № 8 было принято еще в 2023 году. Имущественный комплекс, выставленный на продажу, состоит из административных и технических зданий, котельной, закрытой автостоянки, а также самого земельного участка. Лот не привлек ни одного из инвесторов. По словам представителей агентства развития и инвестиций Омской области, будущий владелец сможет свободно распоряжаться территорией. Эксперты отмечают, что площадка подходит для размещения промышленных производств или складских комплексов.