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Имущество пассажирского предприятия № 8 в Омске вновь не смогли продать

На торги выставлены 13 строений и земельный участок площадью 46,8 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Торги по имуществу ПАТП № 8 на улице 1-я Путевой так и не состоялись. Очередная попытка продать имущественный комплекс не увенчалась успехом. На территории, площадью 46,8 тыс. квадратных метров расположено 13 строений. На торги не заявился ни один желающий.

Решение о ликвидации ПАТП № 8 было принято еще в 2023 году. Имущественный комплекс, выставленный на продажу, состоит из административных и технических зданий, котельной, закрытой автостоянки, а также самого земельного участка. Лот не привлек ни одного из инвесторов. По словам представителей агентства развития и инвестиций Омской области, будущий владелец сможет свободно распоряжаться территорией. Эксперты отмечают, что площадка подходит для размещения промышленных производств или складских комплексов.

Новые торги назначены на 16 июля, стартовая цена объекта остаётся прежней — 398 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Омской области пытаются продать развалины ДК.