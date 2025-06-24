Олега Зубкова перевозят в Краснодар

По информации «Тайгана», напавший на директора крымского сафари-парка «Тайган» лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка — Алексей. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.