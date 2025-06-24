Праздник роз пройдет в «Аптекарском огороде» 28 июня

«Гостей ждут мастер-классы от экспертов, познавательные лекции, живописная фотозона, подарки и выставка роз от клуба “Цветоводы Москвы”, где можно увидеть редкие и изысканные сорта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в фотозоне гости праздника смогут сделать фотографии, а также получить в подарок индивидуальный шарж. Участникам мастер-класса расскажут, как правильно ухаживать за розами, а на лекции можно будет узнать об особенностях суккулентов. Также с 28 июня по 10 июля продлится выставка «Розы для Подмосковья», где посетители смогут получить советы по выращиванию роз и пообщаться с опытными садоводами.