Голос народный: в Москве простились с Валентиной Талызиной

Голос Нади из «Иронии судьбы» и мамы Дяди Федора из серии фильмов о Простоквашино, графиня Анна Федотовна из «Пиковой дамы» и председатель месткома фотоателье в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» — Валентина Талызина подарила воплощение почти двум сотням героев в театре и кино. Ее талант и страсть 24 июня вспоминали на сцене Театра Моссовета — там состоялась церемония прощания с актрисой, которая скончалась несколькими днями ранее в возрасте 90 лет. На траурной церемонии были ее дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина, одна из самых востребованных молодых актрис, а также многочисленные коллеги по сцене: Александр Яцко, Валерий Баринов, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Елена Валюшкина и многие другие. Подробнее — в репортаже «Известий».
«Мы не могли подумать, что это ее последний выход на сцену».
Прощание с Валентиной Талызиной стало редким примером интеллигентной в своем спокойствии церемонии — без лишних пафоса и суеты. Ее коллеги и близкие зашли в Театр Моссовета тихо, со служебного входа, чтобы избежать общения с десятками журналистов, дежуривших у парадных дверей. Важнее было сказать главные, искренние и теплые слова и поделиться воспоминаниями с той самой сцены, которой Валентина Талызина отдала почти 70 лет.
— Она вовремя попрощалась со зрителем, сыграв замечательно в спектакле «Волки и овцы». Она не захотела уходить просто так, оставляя о себе память прежних ролей, — выступил коллега актрисы, заслуженный артист РФ Александр Яцко. — Она попрощалась с публикой убедительной ролью, которую блистательно сыграла, несмотря на то, что уже даже ходить не могла. Она сидела в кресле, и это была та же серьезная большая артистка Валя Талызина. Сегодня в правильном месте судьба ставит точку в этой замечательной интересной биографии, потому что этот дом, эта сцена — место ее силы. Место силы этого театра было сформировано и усилиями этой замечательной, очень интересной, разнообразной, противоречивой, веселой, неугомонной женщины.
Валентины Талызиной не стало 21 июня. Ей было 90 лет. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, оставлять любимую сцену и зрителя она не хотела. Играла в двух спектаклях, сама вызвалась выступить на праздничном концерте 9 Мая.
— Она была очень бодра, весела, энергична. Мы тогда даже не могли подумать, что это ее последний выход на сцену. Мы очень надеялись, что и в следующем сезоне она будет радовать зрителей, и даже поставили спектакль на август — «Пиковую даму». Ушла эпоха. Ушла — на самом деле — народная артистка, — сказал художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
На счету Валентины Илларионовны — более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, более 100 — в кино. Она снималась у легендарных режиссеров — в «Афоне» у Георгия Данелия, в фильмах Эльдара Рязанова, в числе которых «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и «Ирония судьбы». В последнем Талызина озвучила героиню Барбары Брыльской Надю и сыграла одну из ее подруг. А еще она подарила голос маме Дяди Федора в серии мультфильмов «Простоквашино». Это она поет «Кабы не было зимы».
— Наша небесная труппа пополнилась еще одной великой актрисой. Все ее роли в кино и в театре, которые мы знаем, — это бриллианты, изумруды, алмазы, — вспомнила со слезами Елена Валюшкина. — Ее голос, который она дарила персонажам, приклеивался к лицу, если это было кино, или к картинке, если это были мультфильмы. Хотя мы прекрасно знали, что это был ее голос, удивительным образом он совпадал с тем, что мы видели на экране, и казалось, что говорит конкретно этот человек.
«Все мы немножко ее побаивались».
Коллеги вспоминали Валентину Талызину как заразительную энергичную артистку с отличным чувством юмора, особую страсть питавшую к анекдотам.
— Я сейчас читаю телеграммы и вспоминаю, как мы здесь праздновали в январе ее 90-летие, я тоже читал здесь телеграммы. Здесь сидела энергичная, очень красивая тетка и всё время говорила мне: «Яцко! Что так быстро читаешь? Читай медленнее!» Я сейчас стараюсь читать так, как просила она. Это была очень веселая артистка, которая любила и острое словцо, и хлесткие анекдоты, — рассказал Александр Яцко.
По словам партнеров, Валентина Илларионовна при этом обладала сложным характером — была бескомпромиссной, сильной и гордой, но преклонялась перед талантом.
— Ушла замечательная актриса, прямой, искренний, поэтому нелегкий человек, но талант, безусловный талант. Ее слова всегда можно было воспринимать как суд талантливого, прямого, нелегкого человека. Я ее побаивался. Все мы немножко ее побаивались, я так думаю, — сказал режиссер Андрей Кончаловский, который приехал на траурную церемонию в компании супруги Юлии Высоцкой.
Всё это, говорили коллеги, от большой и безусловной любви к своему делу.
— Она любила театр, она ревновала к театру, особенно молодых актрис, потому что любовь была пламенной. И им доставалось от нее, нелицеприятно, потому что она говорила всё то, что думала, может, иногда резко, но именно из-за того, что всеобъемлющей любовью в ее жизни был театр, — сказала Лариса Наумкина.
Но к замечаниям коллеги старались прислушиваться. Говорят, были они по делу.
— Ровно 19 лет назад я попал в Театр Моссовета и вышел на сцену в роли ее сына. Она была как старший товарищ. Ее замечания все воспринимали по-разному. Кто-то разрушительно, но для меня это было всегда созиданием, — поделился Станислав Бондаренко.
Гости траурной церемонии усыпали сцену цветами — розами и лилиями. Ее посетили народный артист России Владимир Сулимов — творческий спутник Валентины Талызиной, который попал в театр на два года позже нее; режиссер Игорь Яцко, поставивший два последних спектакля актрисы — «Волки и овцы» и «Пиковая дама». Проститься пришел Валерий Баринов. На сцене он склонил колени перед дочерью и внучкой народной артистки, которые продолжают дело. Ксения Хаирова служит в Театре Российской армии. Анастасия Талызина — одна из самых востребованных и талантливых молодых актрис, которая взяла фамилию бабушки. Похоронили Валентину Талызину на Ваганьковском кладбище.