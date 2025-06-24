Голос народный: в Москве простились с Валентиной Талызиной

— Наша небесная труппа пополнилась еще одной великой актрисой. Все ее роли в кино и в театре, которые мы знаем, — это бриллианты, изумруды, алмазы, — вспомнила со слезами Елена Валюшкина. — Ее голос, который она дарила персонажам, приклеивался к лицу, если это было кино, или к картинке, если это были мультфильмы. Хотя мы прекрасно знали, что это был ее голос, удивительным образом он совпадал с тем, что мы видели на экране, и казалось, что говорит конкретно этот человек.