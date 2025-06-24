Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Метрополитен и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника выпускников школ «Алые паруса» будет работать в ночь с 28 на 29 июня, сообщил городской комитет по транспорту.
«В ночь с 28 на 29 июня 2025 года городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно», — говорится в сообщении.
Будет организована работа 9 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта с интервалом движения 30 минут: 6 автобусных — № 2, 4, 74, 193, 239, 271; два троллейбусных — № 23, 46; один трамвайный — № 55.
Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса».
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.