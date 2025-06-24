Опрос: конфликт Дональда Трампа и Илона Маска

Между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошел конфликт. В конце мая истек срок полномочий Маска в роли куратора работы Департамента по повышению эффективности работы правительства. Одной из задач департамента было резкое сокращение государственных расходов, однако она не была достигнута.
В то же время администрация Трампа выдвинула новый законопроект, предусматривающий продление налоговых послаблений, введение новых льгот, увеличение предельного уровня госдолга и сокращение расходов на программы социальной защиты. Помимо этого, документ включает сокращение субсидий на электромобили, что может напрямую затронуть интересы Маска как владельца Tesla.
В ответ на это Илон Маск жестко раскритиковал новый законопроект, считая, что он только усугубит дефицит бюджета и не приведет к улучшениям в стране. Комментарии Маска задели Дональда Трампа. В результате конфликт перерос в многочисленные публичные обвинения обеих сторон в социальных сетях.
11 июня Илон Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих высказываниях в адрес президента. В ответ Дональд Трамп заявил, что не исключает примирения с Маском, но подчеркнул, что «неприятно удивлен» произошедшим.