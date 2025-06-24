Опрос: конфликт Дональда Трампа и Илона Маска

В ответ на это Илон Маск жестко раскритиковал новый законопроект, считая, что он только усугубит дефицит бюджета и не приведет к улучшениям в стране. Комментарии Маска задели Дональда Трампа. В результате конфликт перерос в многочисленные публичные обвинения обеих сторон в социальных сетях.