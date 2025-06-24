Последние новости к вечеру 24 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июня 2025 года.
Израиль решил прекратить удары по Ирану после беседы Нетаньяху и Трампа
Израиль отказался от новых ударов по Ирану после разговора Нетаньяху с Трампом, СМИ назвали их разговор «исключительно жестким и прямолинейным». Перемирие вступило в силу в 7:00 утра, но в 07:06 утра Иран выпустил ракеты — в ответ Израиль атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана.
ВС РФ освободили Дылеевку в ДНР
Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР. Отмечается, что поселок был освобожден в ходе активных и решительных действий российских военных.
Трамп хочет заключить «сделку с Россией»
Президент США заявил о надежде на сделку с Россией. Он сообщил, что Путин предложил помощь в вопросе Ирана, но Трамп ответил, что предпочел бы договоренность с самой РФ.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Президент России подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит мессенджер и сервисы, направленные на предоставление госуслуг, позволит использовать электронную подпись и подтверждать данные из ЕСИА. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.
В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной
В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, скончавшейся 21 июня на 91-м году жизни. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище.