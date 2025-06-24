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Последние новости к вечеру 24 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 24 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 24 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июня 2025 года.

Израиль решил прекратить удары по Ирану после беседы Нетаньяху и Трампа

Источник: Reuters

Израиль отказался от новых ударов по Ирану после разговора Нетаньяху с Трампом, СМИ назвали их разговор «исключительно жестким и прямолинейным». Перемирие вступило в силу в 7:00 утра, но в 07:06 утра Иран выпустил ракеты — в ответ Израиль атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана.

ВС РФ освободили Дылеевку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР. Отмечается, что поселок был освобожден в ходе активных и решительных действий российских военных.

Трамп хочет заключить «сделку с Россией»

Источник: Reuters

Президент США заявил о надежде на сделку с Россией. Он сообщил, что Путин предложил помощь в вопросе Ирана, но Трамп ответил, что предпочел бы договоренность с самой РФ.

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит мессенджер и сервисы, направленные на предоставление госуслуг, позволит использовать электронную подпись и подтверждать данные из ЕСИА. Определить, какая компания создаст этот сервис, предстоит правительству.

В Театре Моссовета простились с Валентиной Талызиной

Источник: РИА "Новости"

В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной, скончавшейся 21 июня на 91-м году жизни. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище.