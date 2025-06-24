Последние новости к вечеру 24 июня 2025 года

Израиль отказался от новых ударов по Ирану после разговора Нетаньяху с Трампом, СМИ назвали их разговор «исключительно жестким и прямолинейным». Перемирие вступило в силу в 7:00 утра, но в 07:06 утра Иран выпустил ракеты — в ответ Израиль атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана.