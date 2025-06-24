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По всей территории Ростовской области сняли беспилотную опасность

Угрозу БПЛА сняли вечером 24 июня по всей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 июня в Ростовской области сняли угрозу БПЛА, говорится в сообщении РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — информируют жителей Дона.

Ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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