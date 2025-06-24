По всей территории Ростовской области сняли беспилотную опасность

Вечером 24 июня в Ростовской области сняли угрозу БПЛА, говорится в сообщении РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — информируют жителей Дона.
Ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше