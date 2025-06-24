На Байкале открыли новую экологическую тропу. Ее можно посетить на самом большом острове Чивыркуйского залива. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Заповедного Подлеморья.
— Маршрут проходит по побережью и пересекает стоянки древних людей, ранее обитавших на берегах озера Байкал. На тропе можно не только прикоснуться к истории, но и ощутить единство с природой, — уточнили в Заповедном Подлеморье.
Находясь на острове со стороны севера, можно увидеть отвесный утес. По внешнему виду можно подумать, что он обрушится. Большая часть острова покрыта хвойным лесом. Аромат воздуха напоминает запах лиственницы и сосен, которые обладают полезными веществами.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Приангарье обсудили меры по улучшению противопожарной безопасности.