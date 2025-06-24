Петербуржцам рассказали о дорожных ограничениях во время «Алых парусов»

К этому моменту организуют работу девяти направлений наземного транспорта с разрывами в движении около 30 минут. Среди них шесть автобусных (№№ 2, 4, 74, 193, 239, 271), двух троллейбусных (№ 23 и № 46) и один трамвайный (№ 55).