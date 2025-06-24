Петербуржцам рассказали о дорожных ограничениях во время «Алых парусов»

В Петербурге предупредили об ограничениях движения транспорта в связи с празднованием дня выпускников «Алые паруса» 28 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе местного комитета по транспорту.
Проезд ограничат до 7 июля в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Отмечается, что до 5 июля транспорту будет запрещено останавливаться на 64 участках дорог.
В связи с перекрытиями проезжих частей с 25 по 30 июня ожидаются некоторые отклонения в работе общественного транспорта. Маршруты 22 автобусных, 11 троллейбусных и одного трамвайного направлений изменятся.
Кроме того, в разное время полностью закроют движение трех троллейбусных и двух трамвайных маршрутов. В ночь на 29 июня метро и наземный общественный транспорт станет доступен круглосуточно.
К этому моменту организуют работу девяти направлений наземного транспорта с разрывами в движении около 30 минут. Среди них шесть автобусных (№№ 2, 4, 74, 193, 239, 271), двух троллейбусных (№ 23 и № 46) и один трамвайный (№ 55).