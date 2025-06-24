Вице-президент по кибербезопасности Сбера: дипфейки пока применяются в 3% схем

И эта статистика, по моему мнению, еще один сигнал, что сегодня необходимо внести кардинальные изменения в процесс киберобразования населения, в частности в процесс подготовки детей к жизни в цифровой среде. Это касается не только обучения основам кибербезопасности, но и развития навыков безопасного поведения в интернете с ранних лет, возможно, даже с детского сада. Сегодня в том числе мы фиксируем, что через ребенка, под предлогом покупки той или иной игрушки или повышения уровня в игре, получают доступ сначала к телефону родителей, а потом и к семейным сбережениям.