Откладывают до 30 тысяч яиц под кожей: как проявляется заражение анкилостомами

Жительница Владивостока после отпуска в Таиланде почувствовала странные ощущения в левой ступне. У нее зудела кожа, а под ней что-то шевелилось. По результатам анализов ей поставили диагноз «анкилостомоз» — заражение анкилостомами, круглыми червями-паразитами. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, каким образом анкилостомы попадают в организм и как их вывести.
Заражение анкилостомами и последствия.
По ее словам, анкилостомы — это круглые паразитические черви, которые могут попадать в наш организм несколькими путями. В большинстве случаев это происходит:
через проглатывание (употребление грязной пищи, немытых овощей или фруктов грязными руками);через контакт с почвой, особенно если она загрязнена фекалиями животных или человека;через поврежденную кожу стоп или рук.
— Если на ступнях есть кожные повреждения, то анкилостомы могут проникнуть под кожу. Попав внутрь организма, паразиты могут перемещаться по кровотоку в дыхательные пути, включая трахею, бронхи и легкие, вызывая пневмонию и воспалительные процессы в легких, — говорит Соломатина.
Эксперт отметила, что также эти паразиты через ротовую полость могут попадать в двенадцатиперстную кишку, толстый и тонкий кишечник.
— Там они прекрасно живут и размножаются, откладывают яйца. Одна самка анкилостомы может отложить до 30 тысяч яиц. Зараженный человек может испытывать симптомы диспепсия (несварения желудка), желудочно-кишечных инфекций, например диарею и тошноту, плохое переваривание пищи, — рассказала она.
Эксперт отметила, что в местах присасывания этих паразитов могут наблюдаться повреждения капилляров и кровеносных сосудов:
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— Они вызывают мелкие кровотечения под кожей, точечные кровоизлияния. Может появиться кровь в кале. Это приводит к снижению альбумина и железа в крови.
Появляются симптомы гипоксии, человек начинает испытывать:
слабость;головную боль;раздражительность.
— Иммунная система пытается самостоятельно справиться с анкилостомозом, вызывая воспаление в организме. Появляются воспалительные цитокины, высокая температура тела, лихорадка, головная и мышечная боль, — предупредила собеседница «ВМ».
Диетолог подчеркнула, что анкилостомоз особенно распространен в жарких странах, где есть проблемы с гигиеной и наблюдается антисанитария.
Чем анкилостомоз отличается от стронгилоидоза.
Специалист сообщила, что анкилостомоз и стронгилоидоз имеют схожую симптоматику. Стронгилоидоз также вызывают круглые черви — нематоды. Заражение ими происходит аналогичным образом: через кожные покровы или орально-фекальным путем.
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— Проникнув в организм, эти паразиты распространяются как анкилостомы. Однако при анкилостомозе наиболее частым осложнением является железодефицитная анемия, потому что эти черви присасываются к слизистой оболочке кишечника, что приводит к потере эритроцитов в крови и дефициту железа, — рассказала Соломатина.
Стронгилоидоз может вызывать такие симптомы, как:
аллергическая реакция;проблемы с бронхами и легкими;проблемы с желчевыводящими путями, печенью.
— В большинcтве случаев стронгилоидоз протекает бессимптомно. Зараженный человек может кашлять, испытывать повышенную утомляемость и иногда страдать от диареи, но списывать это на другие заболевания. Достаточно часто это заболевание проходит самостоятельно, без лечения, организм справляется с этими паразитами без медикаментозной помощи, — поделилась она.
Эксперт напомнила, что для подтверждения диагнозов «стронгилоидоз» и «анкилостомоз» проводят лабораторные исследования, такие как анализ крови и выявление специфичных признаков наличия паразитов.
Как лечат анкилостомоз.
Врач объяснила, что лечение анкилостомоза зависит от тяжести течения заболевания и общего состояния здоровья пациента. Существуют противогельминтные препараты короткого курса приема. Пациентам с выраженным иммунодефицитом могут назначить стационарное лечение.
— Комплекс терапии может включать дополнительные медикаменты для устранения последствий жизнедеятельности паразитов: гепатопротекторы, пробиотики, иммуностимуляторы и антигистаминные средства. Препараты назначают в комплексе. Он содержит лекарства, которые уничтожают и выводят из организма паразитов, а также симптоматические лекарственные средства. В зависимости от симптоматики.
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