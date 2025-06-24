Откладывают до 30 тысяч яиц под кожей: как проявляется заражение анкилостомами

— В большинcтве случаев стронгилоидоз протекает бессимптомно. Зараженный человек может кашлять, испытывать повышенную утомляемость и иногда страдать от диареи, но списывать это на другие заболевания. Достаточно часто это заболевание проходит самостоятельно, без лечения, организм справляется с этими паразитами без медикаментозной помощи, — поделилась она.