Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России

«Желание иметь детей (у россиян — ред.) есть. Когда мы спрашиваем, а сколько бы вы хотели иметь детей, то называют цифру три-четыре, а реально — один… Но главное — желание, от которого можно оттолкнуться… остается создать условия. Половина (опрошенных — ред.) желает завести еще детей, каждая вторая мама и каждый второй папа», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.