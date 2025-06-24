Социолог рассказал, что мешает росту рождаемости в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Многие российские семьи, где уже есть один ребенок, хотели бы иметь трех-четырех детей, но росту рождаемости препятствуют материальные трудности, связанные с необходимостью обеспечить ребенку надлежащий уровень жизни, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) Российской академии наук, директор Института социологии ФНИСЦ РАН Михаил Горшков.
Горшков во вторник принял участие в работе I Петербургского социологического форума.
«Желание иметь детей (у россиян — ред.) есть. Когда мы спрашиваем, а сколько бы вы хотели иметь детей, то называют цифру три-четыре, а реально — один… Но главное — желание, от которого можно оттолкнуться… остается создать условия. Половина (опрошенных — ред.) желает завести еще детей, каждая вторая мама и каждый второй папа», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметил Горшков, наряду с заинтересованностью в росте рождаемости на ее динамику влияет и материальная составляющая, несмотря на активную государственную поддержку.
«Жизнь не дешевеет, а дорожает, и даже те семьи, которые (находятся — ред.) в возрасте 30−40 лет, когда в принципе можно решать эти задачи, трижды подумают, а потом, возможно, и еще раз подумают, прежде чем пойти на этот шаг, потому что дети требуют определенных инвестиций… начиная с детской одежды и заканчивая детским питанием», — пояснил социолог.
Ранее в июне в рамках Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что потенциал многодетности в России составляет 53%, это больше, чем во всех государствах мира.