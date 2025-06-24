Какая погода будет в Казахстане 25 июня

В Алматинской области днем на юге небольшой дождь, гроза, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 9−14 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на севере, западе, в центре очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 22−27 тепла.