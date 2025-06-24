Какая погода будет в Казахстане 25 июня

Пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре — град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром туман.
В Абайской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо- восточный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 13, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Акмолинской области на юге, востоке дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 18−23 тепла.
В Актюбинской области в южной половине дождь, гроза, на юге временами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 22−27, на западе области 30 тепла.
В Алматинской области днем на юге небольшой дождь, гроза, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 9−14 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на севере, западе, в центре очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области ночью на юге, востоке дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал, днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7−12, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере, востоке области 10, днем 23−28, на севере, востоке области 18 тепла.
В Жамбылской области утром и днем на севере, в горных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах кратковременный дождь, в центре области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 26, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на юге, востоке области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 30 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, юге небольшой дождь, гроза, днем на севере, центре, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на западе, севере, центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 25−30 тепла.
В Карагандинской области на западе небольшой дождь, гроза, на севере, востоке области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, днем шквал. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, утром и днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температуры воздуха ночью 8−13, на юге области 19, днем 20−25, на юге области 30, на севере области 17 тепла.
В Костанайской области без осадков. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 20−25 тепла.
В Кызылординской области ночью на западе, в центре дождь, гроза, шквал, днем дождь, гроза, шквал, на севере, в центре области град. Днем в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер северный, северо- западный ночью 9−14, на западе, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 28−33, на севере области 23 тепла.
В Мангистауской области на западе, севере, востоке области дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный 7- 12, ночью на западе, севере области, днем на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 25−30, на западе области 22 тепла.
В Павлодарской области в южной половине дождь, гроза, ночью на юге области временами сильный дождь днем в южной половине град, шквал. Ветер северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 18−23 тепла.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 18−23 тепла.
В Туркестанской области в горах кратковременный дождь, гроза. Днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный 8−13, ночью на горных перевалах области, днем на севере, западе, в центре и горных районах 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на западе, в пустынных районах области 26, днем 33−38 тепла, на юге области сильная жара 41 градус.
В Улытауской области ночью на севере области небольшой дождь, гроза, днем на севере, юге, в центре области дождь, гроза, град, шквал, на севере области временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14, днем на севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температуры воздуха ночью 13−18, днем 25−30, на севере области 21 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем сильная жара 34−36 градуса.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.