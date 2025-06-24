Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания

Путин подписал закон о гуманизации в части отсрочки отбывания наказания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию законодательства в части отсрочки отбывания наказания беременными женщинами, женщинами или мужчинами-единственными родителями с детьми до 14 лет.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Законом вносятся изменения в УК РФ, устанавливающие, что, если в период отсрочки отбывания наказания вышеуказанные категории лиц совершают преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении отсрочки отбывания наказания решается судом. При сохранении отсрочки по первому приговору суд может применить отсрочку и по второму приговору.

При совершении данными категориями осужденных в период отсрочки тяжкого или особо тяжкого преступления регулирование не изменяется — нынешним законодательством предусмотрена отмена отсрочки отбывания наказания и назначение наказания по совокупности приговоров согласно УК РФ.