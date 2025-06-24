Путин подписал закон о гуманизации в сфере отсрочки отбывания наказания

Законом вносятся изменения в УК РФ, устанавливающие, что, если в период отсрочки отбывания наказания вышеуказанные категории лиц совершают преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении отсрочки отбывания наказания решается судом. При сохранении отсрочки по первому приговору суд может применить отсрочку и по второму приговору.