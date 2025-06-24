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Карантин из-за амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области из-за распространения амброзии полыннолистной ввели карантин на площади в 15,5 га. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Под особый контроль взяли очаг с сорняком в Мальчевском сельском поселении, а также прилегающую территорию. Теперь там, где растет амброзия, нельзя выращивать семенной материал и пасти скот. Ограничения будут действовать до отмены карантина.

Напомним, ранее Аксайском районе Ростовской области карантин из-за амброзии ввели на площади в 96,6 га.

Корни амброзии полыннолистной снижают плодородие земель, а также угнетают культуры. Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе. Если в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах) находят амброзию, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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