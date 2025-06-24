Астероид может врезаться в Луну — достанется и Земле

Ученые проанализировали данные, которые собрал телескоп «Джеймс Уэбб», и пришли к выводу, что вероятность столкновения космических тел составляет 4,3%, но она постоянно растет.
Этот астероид привлек внимание ученых в начале нынешнего года. По первоначальным расчетам возможность его столкновения с Землей в 2032 году составила 3%. Уточненные данные показали, что такая вероятность составляет 0,0017%. Вместо этого исследователи пришли к выводу, что астероид может столкнуться с Луной.
Согласно прогнозу, в случае столкновения астероида и Луны на поверхности спутника появится кратер, диаметр которого будет составлять около километра. Миллионы тонн обломков с лунной поверхности могут улететь в стороны земной атмосферы.
Если 2024 YR4 столкнется с Луной в 2032 году, это будет самый мощный удар за последние примерно 5 тысяч лет. Вызванный этим метеоритный дождь будет зрелищным.
При этом обломки размером до 1 сантиметра просто сгорят в земной атмосфере, а обломки покрупнее могут оказаться на орбите и стать проблемой для спутников и космических станций.