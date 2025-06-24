Астероид может врезаться в Луну — достанется и Земле

Этот астероид привлек внимание ученых в начале нынешнего года. По первоначальным расчетам возможность его столкновения с Землей в 2032 году составила 3%. Уточненные данные показали, что такая вероятность составляет 0,0017%. Вместо этого исследователи пришли к выводу, что астероид может столкнуться с Луной.