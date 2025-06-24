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Никто никуда не поедет: Перевозчики пассажиров Молдовы снова угрожают протестами

Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта сообщает о проблемах в сфере транспорта и обратилась к премьер-министру Дорину Речану.

Источник: Комсомольская правда

Перевозчики снова угрожают протестами.

Ассоциация работодателей операторов автотранспорта (АРОТА) обратилась к премьеру Речану и сообщила, что три темы первостепенной важности, которыми управляет Министерство инфраструктуры и регионального развития, ставят под угрозу функциональность регулярных национальных маршрутов.

Вот эти темы:

1. Отсутствие Методики расчета тарифов на регулярные перевозки пассажиров автотранспортом.

2. Содействие противоправным действиям и коррупционным схемам через так называемые системы электронных билетов (e-gps).

3. Навязывание перевозчикам невыполнимых и несоразмерных условий в отношении перевозки людей с ограниченными возможностями.

Перевозчики настаивают на немедленном:

— принятии методики расчета тарифов,

— отзыве проекта по обязательным требованиям к билетам,

— отмене предписаний ANTA по обязательной адаптации всего транспорта под нужды людей с инвалидностью.

APOTA считает бесполезными дальнейшие обсуждения с Министерством инфраструктуры и предупреждает о забастовке, если эти вопросы не будут решены в короткие сроки.

Источник: t.me/nemdnews.

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