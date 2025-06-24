Никто никуда не поедет: Перевозчики пассажиров Молдовы снова угрожают протестами

Перевозчики снова угрожают протестами.
Ассоциация работодателей операторов автотранспорта (АРОТА) обратилась к премьеру Речану и сообщила, что три темы первостепенной важности, которыми управляет Министерство инфраструктуры и регионального развития, ставят под угрозу функциональность регулярных национальных маршрутов.
Вот эти темы:
1. Отсутствие Методики расчета тарифов на регулярные перевозки пассажиров автотранспортом.
2. Содействие противоправным действиям и коррупционным схемам через так называемые системы электронных билетов (e-gps).
3. Навязывание перевозчикам невыполнимых и несоразмерных условий в отношении перевозки людей с ограниченными возможностями.
Перевозчики настаивают на немедленном:
— принятии методики расчета тарифов,
— отзыве проекта по обязательным требованиям к билетам,
— отмене предписаний ANTA по обязательной адаптации всего транспорта под нужды людей с инвалидностью.
APOTA считает бесполезными дальнейшие обсуждения с Министерством инфраструктуры и предупреждает о забастовке, если эти вопросы не будут решены в короткие сроки.
Источник: t.me/nemdnews.
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