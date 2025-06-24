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Военный из Башкирии угнал БТР на глазах ВСУ

Военнослужащий из башкирского городка угнал БТР на глазах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции из башкирского города Сибай с позывным «Опер» решился на смелый шаг — угон канадского БТР LAV Super Bison прямо на глазах у украинских военных. История быстро разошлась по социальным сетям благодаря телеграм-каналу «Башкирский батальон».

События развернулись на границе Сумской области. Несмотря на то, что бронемашина получила механические повреждения, боец продемонстрировал невероятное мастерство и хладнокровие, успешно добравшись до своего пункта назначения без каких-либо происшествий.

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