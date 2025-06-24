В Кинеле идёт строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену

Новая поликлиника на 700 помещений за смену построят в Кинеле с охватом свыше 70 тысяч жителей Кинеля и Кинельского района. Поликлиника в пять этажей займет 13 тысяч квадратных метров, в ней разместят лечебно-профилактическое, диагностическое и стоматологическое отделения, а также клинико-диагностическую лабораторию, но пока здание готово лишь на 20%.