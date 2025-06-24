Пермский краеведческий музей готовит ко Дню молодежи палео-фьюжн

Специальные программы ждут посетителей Дома Мешкова и музея пермских древностей 28 июня.
В музее пермских древностей гости погрузятся в «Палео-фьюжн» с помощью технологии дополненной реальности. Например, аудиогид «Органы древнего чувства» позволит ощутить запахи первого океана и растительности пермского периода.
В Доме Мешкова пройдет интерактивная программа «Свет. Звук. Энергия», ее участники смогут самостоятельно создать оригинальные украшения и предметы интерьера. И, конечно, увидеть в новом свете коллекции музея — сасанидское серебро, чугунное литье и многое другое.