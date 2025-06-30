Другие получили бы сотрясение: как устроена защита мозга у дятлов

Дятлы обитают почти на всех континентах, за исключением Австралии. Их отличает особое поведение — они регулярно долбят деревья в поисках насекомых и сока и для коммуникации: звуки ударов самцов служат способом привлечения самок. При этом скорость движения головы достигает 7 метров в секунду, а сила удара в момент столкновения с древесиной превышает ускорение свободного падения в тысячу раз — в десятки раз выше, чем порог травмы для человека.