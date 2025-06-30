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Другие получили бы сотрясение: как устроена защита мозга у дятлов

Дятлы долбят деревья с такой силой, что человек получил бы сотрясение. Но их уникальное строение клюва, черепа и подъязычной кости позволяет безопасно рассеивать ударную волну.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Источник: unsplash.com

Дятлы обитают почти на всех континентах, за исключением Австралии. Их отличает особое поведение — они регулярно долбят деревья в поисках насекомых и сока и для коммуникации: звуки ударов самцов служат способом привлечения самок. При этом скорость движения головы достигает 7 метров в секунду, а сила удара в момент столкновения с древесиной превышает ускорение свободного падения в тысячу раз — в десятки раз выше, чем порог травмы для человека.

Если все другие живые организмы разбили бы себе голову при такой скорости удара, почему дятел остается целым и невредимым? Рассказали в журнале «Наука и жизнь».

Клюв как первый барьер

Клюв дятла состоит из двух частей — надклювья и подклювья. Их костные основы покрыты эластичной роговой оболочкой — рамфотекой, — которая смягчает удары и со временем самозатачивается.

При этом верхняя костная часть чуть короче нижней, а роговой чехол надклювья, наоборот, длиннее. Благодаря такой асимметрии удар частично поглощается и перераспределяется, то есть вибрации передаются из надклювья в подклювье, а далее — в тело птицы, минуя череп.

Подъязычная кость — уникальный амортизатор

У дятлов необычайно развита подъязычная кость, гиоид: она начинается под языком, затем раздваивается, огибает горло, череп, проходит через темя, лоб и соединяется в области ноздрей. Эта структура выполняет две ключевые функции:

  • обеспечивает длину, гибкость и силу языка, необходимого для добычи насекомых;
  • служит своеобразным «ремнем безопасности», отводя ударные волны от мозга по внешнему пути — через черепную коробку к языку.

Череп и его поглощающая структура

Череп дятла устроен по принципу амортизирующего «бутерброда»: между двумя плотными слоями кости расположены гибкие костные пластины. Это строение отличается от других птиц, у которых такие участки представлены в основном разветвленными мостиками. У дятла же пластины лежат параллельно и накладываются друг на друга, эффективно рассеивая энергию удара в стороны.

Дополнительные защитные механизмы

Помимо прочего, у дятла есть еще анатомические особенности, которые защищают череп и мозг птицы от повреждений. К ним относятся:

  • подвес мозга. У дятлов мозг окружен минимальным количеством жидкости, и пространство между ним и костями меньше, чем у других птиц. Это снижает риск ударов мозга о череп изнутри;
  • форма мозга. На поверхности мозга у дятла меньше выступов и углублений, что дополнительно снижает травмоопасность при резких сотрясениях.

Все вышеперечисленные анатомические особенности дятла работают в связке, обеспечивая птицам удивительную устойчивость к нагрузкам, которые были бы фатальными для других животных.

Ранее ученые нашли у ворон способность распознавать геометрические закономерности и легко отличать фигуры друг от друга.