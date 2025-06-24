В Приднестровье выпустят две монеты в честь маршала Жукова

На серебряной монете достоинством 10 приднестровских рублей в центре изображен портрет маршала Советского Союза Г. К. Жукова в парадном кителе, справа — изображение маршала на коне во время Парада Победы на Красной площади в Москве, слева — годы жизни «1896−1974», вверху по кругу — надпись «Г. К. Жуков». Тираж монеты — 100 штук.