В Приднестровье выпустят две монеты в честь маршала Жукова

ТИРАСПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Приднестровский республиканский банк объявил о выпуске двух монет в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
«С 24 июня 2025 года в обращение вводятся памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценного металла (серебро) номиналом 10 рублей “Маршал Советского Союза Г. К. Жуков” серии “Великая Отечественная война 1941−1945 гг.”; из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля “Парад Победы на Красной площади 1945 года” серии “Великая Отечественная война 1941−1945 гг.”, — говорится в сообщении.
На серебряной монете достоинством 10 приднестровских рублей в центре изображен портрет маршала Советского Союза Г. К. Жукова в парадном кителе, справа — изображение маршала на коне во время Парада Победы на Красной площади в Москве, слева — годы жизни «1896−1974», вверху по кругу — надпись «Г. К. Жуков». Тираж монеты — 100 штук.
На другой монете из стали с никелевым покрытием достоинством 3 приднестровских рубля изображен Жуков верхом на коне во время Парада Победы на Красной площади в Москве на фоне Спасской башни Кремля, вверху по кругу — надпись «Парад Победы 1945 года». Тираж монеты — 5 тысяч штук.