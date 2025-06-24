В Перми изменится расписание нескольких автобусов

Так, с 25 июня по будням на маршрут № 35 будет выходить дополнительный автобус. Для автобуса № 71 по будням изменится ряд отправлений в течение дня — для синхронизации с электропоездами и на основании обращений горожан. На обращения пермяков основаны и корректировки в расписание автобуса № 12.