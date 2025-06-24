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В Перми изменится расписание нескольких автобусов

В ближайшие дни будут внесены корректировки в расписание движения нескольких автобусов, рассказали в городском дептрансе.

В ближайшие дни будут внесены корректировки в расписание движения нескольких автобусов, рассказали в городском дептрансе.

Так, с 25 июня по будням на маршрут № 35 будет выходить дополнительный автобус. Для автобуса № 71 по будням изменится ряд отправлений в течение дня — для синхронизации с электропоездами и на основании обращений горожан. На обращения пермяков основаны и корректировки в расписание автобуса № 12.

Для автобуса № 60 с 28 июня по выходным вводятся дополнительные отправления в связи с высоким пассажиропотоком.