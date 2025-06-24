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В Ростовской области пенсионеру вернули 110 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Пенсионер из Ростовской области хотел сохранить сбережения, но перевел их мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В Ремонтненском районе Ростовской области прокуратура восстановила права местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Как выяснилось, в 2024 году пенсионер перевел 110 тысяч рублей своих сбережений на указанный злоумышленниками счет, поверив их ложным обещаниям «сохранить деньги». Об этом сообщили в донской прокуратуре.

Для защиты интересов пострадавшего прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования, постановив вернуть пенсионеру утраченные средства. Сейчас прокуратура контролирует исполнение решения.