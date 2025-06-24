В Ростовской области пенсионеру вернули 110 тысяч рублей, похищенные мошенниками

В Ремонтненском районе Ростовской области прокуратура восстановила права местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Как выяснилось, в 2024 году пенсионер перевел 110 тысяч рублей своих сбережений на указанный злоумышленниками счет, поверив их ложным обещаниям «сохранить деньги». Об этом сообщили в донской прокуратуре.