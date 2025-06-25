Опрос: заботятся ли россияне о своем здоровье

Редакция Новостей Mail и социальная сеть Одноклассники проводят исследование, чтобы выяснить, что именно люди сегодня вкладывают в понятие «забота о здоровье». Как они поддерживают себя физически, занимаются ли спортом, следят ли за режимом сна и питания. Что делают для сохранения ментального равновесия и умственной активности. Какие препятствия мешают заботиться о себе.