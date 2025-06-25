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Опрос: заботятся ли россияне о своем здоровье

Редакция Новостей Mail вместе с Одноклассниками интересуется мнением читателей о том, как они заботятся о физическом и ментальном здоровье, занимаются ли спортом, с какими препятствиями сталкиваются на этом пути, где ищут информацию о здоровом образе жизни и какие вредные привычки отмечают у себя.

Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и баланс между физическим самочувствием и ментальным состоянием. В современном мире с его быстрым темпом, высокими нагрузками, информационным шумом и постоянной нехваткой времени забота о себе становится важным пунктом для каждого человека.

Редакция Новостей Mail и социальная сеть Одноклассники проводят исследование, чтобы выяснить, что именно люди сегодня вкладывают в понятие «забота о здоровье». Как они поддерживают себя физически, занимаются ли спортом, следят ли за режимом сна и питания. Что делают для сохранения ментального равновесия и умственной активности. Какие препятствия мешают заботиться о себе.

В условиях популярности социальных сетей и большого количества информации каждый может найти рекомендации на любую тему. Поэтому мы хотим узнать, обращаются ли люди к врачам, тренерам, психологам, получают ли информацию из социальных сетей или полагаются на собственные знания и опыт.

Исследование поможет понять, как сегодня формируется забота о себе и довольны ли люди своим состоянием здоровья.