Опрос: заботятся ли россияне о своем здоровье

Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и баланс между физическим самочувствием и ментальным состоянием. В современном мире с его быстрым темпом, высокими нагрузками, информационным шумом и постоянной нехваткой времени забота о себе становится важным пунктом для каждого человека.
Редакция Новостей Mail и социальная сеть Одноклассники проводят исследование, чтобы выяснить, что именно люди сегодня вкладывают в понятие «забота о здоровье». Как они поддерживают себя физически, занимаются ли спортом, следят ли за режимом сна и питания. Что делают для сохранения ментального равновесия и умственной активности. Какие препятствия мешают заботиться о себе.
В условиях популярности социальных сетей и большого количества информации каждый может найти рекомендации на любую тему. Поэтому мы хотим узнать, обращаются ли люди к врачам, тренерам, психологам, получают ли информацию из социальных сетей или полагаются на собственные знания и опыт.
Исследование поможет понять, как сегодня формируется забота о себе и довольны ли люди своим состоянием здоровья.