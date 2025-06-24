Wildberries объявил о доставке крупногабаритных товаров в Беларуси

В пресс-службе отметили, что у белорусских продавцов появилась возможность расширить ассортимент за счет крупногабаритных (КГТ+) с отгрузкой на склады Wildberries в Бресте, Гродно, Гомеле. Среди особенностей КГТ+ были указаны следующие: вес до 25 килограмм, длина одной стороны упаковки — 120 — 200 сантиметров. Кроме того, сумма трех сторон должна быть 200 — 280 сантиметров, продаются только по модели «Маркетплейс» (доставка со склада продавца).