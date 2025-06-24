Флешмобы, концерты, «Научный пикник». Как в Витебске отметят день города

24 июня, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. День города Витебска будет отмечаться с 26 по 29 июня. В Витебском горисполкоме корреспонденту БЕЛТА рассказали, какая программа ждет жителей и гостей областного центра.
Витебску исполнится 1051 год, и даже в таком почтенном возрасте город на Западной Двине продолжает хорошеть, молодеть и удивлять. В центре новыми цветочными конструкциями украсили Октябрьский мост через Витьбу, а возле Летнего амфитеатра установили новые объекты из топиария — нотный стан с граммофоном. Такие места всегда притягивают внимание и местных жителей, и туристов.
Праздничные мероприятия стартуют 26 июня с митинга на площади Победы. В этот день областной центр отметит очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины представители разных профессий и возрастов возложат венки и цветы, отдадут дань памяти подвигу победителей. В этот же день пройдут тематические мероприятия на различных площадках города.
Так, в 12.00 в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина состоится мастер-класс от ведущих поэтов Москвы в рамках фестиваля «Слово без границ», который учреждение культуры организовало совместно с коллегами из Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского. На фестивале будет проводиться конкурс среди поэтов-любителей как из двух приграничных, так и других регионов Беларуси и России. В день рождения Витебска участники представят свои работы (жюри отобрало для финала 115 произведений) и получат качественный разбор от мастеров слова, чтобы непрофессиональные поэты смогли повысить свой уровень в стихосложении. Кроме того, на мини-выставке «Раритет руками трогать!» будут представлены хорошо известные и редкие издания произведений Петруся Бровки, в том числе с автографом писателя. Эта экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения классика отечественной литературы.
Также в 12.00 от мемориала «5-й полк» до Городка стартует патриотический автовелопробег.
В 13.00 на базе завода тракторных запчастей организуют интеллектуальный квиз «Научный пикник». В горисполкоме отметили, что мероприятие это не новое для молодежи, подобные состязания на эрудицию проводятся регулярно под эгидой БРСМ, но впервые в нем задействуют промышленное предприятие. Здесь соберутся команды из пяти вузов Витебска, в состав которых войдут по 10 человек. Ребятам предстоит ответить на вопросы, которые касаются в том числе областного центра. Для студентов проведут экскурсию по предприятию и расскажут, что производит один из ведущих в регионе заводов машиностроительной отрасли, входящий в «МТЗ-холдинг». Организаторы предполагают, что это мероприятие будет иметь и профориентационную направленность.
В 14.00 активных витебчан приглашают в областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева на городской квест. Любителям спортивных баталий городской физкультурно-спортивный клуб «Витебск» предлагает принять участие в турнирах по шахматам и шашкам, а также плаванию среди ветеранов.
С 26 по 29 июня в кинотеатрах города будут демонстрировать фильмы, снятые отечественной киностудией «Беларусьфильм» и посвященные областному центру, а также известным деятелям и местам в северном регионе. Музеи города также приглашают на выставочные проекты в праздничные дни.
27 и 28 июня областной краеведческий музей организует кинопросмотры под открытым небом. Во внутреннем дворике ратуши зрители в вечернее время смогут увидеть добрые советские анимационные фильмы и художественные киноленты. Вход для желающих будет свободным, а еще зрителям предложат душистый травяной чай из самовара.
Суббота, 28 июня, также будет наполнена яркими мероприятиями. С утра в городе будет работать выставка-ярмарка ремесленников, на пешеходных улицах (Пушкина, Толстого, Суворова, в сквере Маяковского) состоятся концерты, мастер-классы от народных умельцев, выставки, танцевальный флешмоб, поздравительные акции, музыкальный проект. Жители и гости города смогут посетить поэтические и интерактивные площадки ведомств и учреждений образования города. У «Белорусского театра “Лялька” маленьким витебчанам предложат поиграть и поучаствовать в различных конкурсах.
С 10.00 на автостоянке у моста Блохина любителей экстрима ждет мастер-класс «Дрифт-такси».
В 11.00 на площади Победы стартуют мероприятия в рамках Дня молодежи. Соревнования по силовым видам спорта, фитнес-разминка и велопробег, работа интерактивных площадок, а также областной тур национального фестиваля-конкурса молодежного творчества зажгут яркий «Огонь молодежных талантов» — никому в этот день не дадут скучать.
В 13.15 состоится открытие СПА-центра «Южный» на улице Воинов-интернационалистов.
В 17.00 с балкона ратуши традиционно прозвучит «Скрипка над городом».
На 18.00 в Летнем амфитеатре запланировано торжественное мероприятие в честь дня рождения областного центра, где будут чествовать лучших жителей Витебска.
В 20.00 на площади Победы свои выступления представят популярные исполнители.
В 23.00 над «Тремя штыками» заискрится разноцветными огнями фейерверк.
В Студенческом сквере 28−29 июня также можно будет посетить кинотеатр под открытым небом. Жителей и гостей Витебска приглашают на семейные активности в комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии 29 июня. Здесь можно будет взять напрокат спортинвентарь и посмотреть выступления молодежного театра эстрады. В центре города, в парках и на пешеходных улицах в этот день будут проводиться музыкальные и концертные программы, так что и воскресенье будет для витебчан веселым, полным хороших впечатлений и встреч с творческими людьми. -0-