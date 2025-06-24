Флешмобы, концерты, «Научный пикник». Как в Витебске отметят день города

Так, в 12.00 в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина состоится мастер-класс от ведущих поэтов Москвы в рамках фестиваля «Слово без границ», который учреждение культуры организовало совместно с коллегами из Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского. На фестивале будет проводиться конкурс среди поэтов-любителей как из двух приграничных, так и других регионов Беларуси и России. В день рождения Витебска участники представят свои работы (жюри отобрало для финала 115 произведений) и получат качественный разбор от мастеров слова, чтобы непрофессиональные поэты смогли повысить свой уровень в стихосложении. Кроме того, на мини-выставке «Раритет руками трогать!» будут представлены хорошо известные и редкие издания произведений Петруся Бровки, в том числе с автографом писателя. Эта экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения классика отечественной литературы.